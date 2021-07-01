На вокзале Сочи пассажиров с температурой выявляют на расстоянии

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На сочинском вокзале установили новое оборудование для предотвращения распространения вирусных инфекций – систему бесконтактной термометрии. Она выявляет человека с повышенной температурой на расстоянии.

- Новое оборудование установили в досмотровом павильоне у каждого из восьми выходов. Она автоматически оповещает сотрудников о заболевшем человеке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Пассажира с повышенной температурой просят пройти в медпункт, там ему ставят градусник и дальше по ситуации применяются меры.

Кроме того, в павильоне вокзала установлены бактерицидные рециркуляторы, очищающие воздух в круглосуточном режиме. Также здесь каждые 4 часа проводят санитарную обработку: протирают скамейки, дверные ручки, стойки касс.