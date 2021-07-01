В Краснодарском крае запустили платформу «Гранты губернатора Кубани»

Фото: официальный сайт администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае появилась платформа «Гранты губернатора Кубани». Заявки на участие теперь можно подать онлайн.

- Новый подход сэкономит ресурсы общественников на сбор пакетов документов и личный визит в ведомство, а также уменьшит вероятность ошибок, - отметил заместитель главы Кубани Игорь Чагаев.

Сейчас специалисты тестируют платформу. Представители некоммерческий организаций могут приступать к подготовке проектов для следующего конкурса, а общественники планировать календарь мероприятий. Они должны начаться не ранее декабря этого года. Вся дополнительная информация о сроках будет дана позже.