В Брюховецком районе потушили пожар на свалке в 300 квадратов

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Пожар начался на полигоне бытовых отходов недалеко от станицы Переяславской ранним утром 1 июля. В результате ЧП пострадавших нет.

- Пожарные прибыли на место возгорания спустя 12 минут. Они установили, что на открытой территории горит 300 квадратных метров. Возгорание локализовали в 6:15, а в 9:51 уже ликвидировали открытое горение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар тушили два человека и одна машина. Сейчас на месте бульдозером расчищают мусор и поливают отходы водой.