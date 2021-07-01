Улицу Маяковского в Краснодаре отремонтируют до 5 июля

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В Краснодаре продолжают ремонтировать улицу Маяковского. В порядок приводят участок от улицы Ключевой до дома № 158.

- На улице Маяковского обновят участок в 1,5 км. Здесь уже заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировали подходы к пешеходным переходам. Сейчас специалисты наращивают высоту горловин ливневых колодцев и укрепляют обочины. По завершению работ нанесут разметку и установят знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Завершить все работы на улице Маяковского планируют до 5 июля.

Всего по дорожному нацпроекту в этом году в Краснодаре планируют отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 км.