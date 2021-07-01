Кадастровая палата Кубани рассказала, как узнать о границах зон с особыми условиями

Кадастровая палата Краснодарского края

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, а также об ограничениях при использовании земельных участков, расположенных в пределах таких зон, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При внесении данных в ЕГРН формируются части земельных участков, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

- Собственник земельного участка должен и имеет право не только знать, что на его земле установлена зона с особыми условиями использования территорий, но и четко представлять ее площадь и режим использования. Нахождение земельного участка в подобной зоне накладывает на его правообладателя обязательства по соблюдению особого режима использования, но не лишает его прав на использование и оборот участка, - прокомментировал начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Дмитрий Тонхоноев.

Узнать о том, входит ли земельный участок в границу зоны с особыми условиями использования территорий, возможно несколькими способами:

- заказать выписку об объекте недвижимости. В разделе 4 данной выписки содержатся сведения об ограничениях (обременениях) на земельные участки, расположенные в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Запрос может быть представлен в орган регистрации прав в электронном виде на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» «Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости через ЕПГУ».

- с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Информация об объектах недвижимости, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости обновляется на публичной кадастровой карте ежедневно.