На Кубани для предприятий легкой и обувной промышленности внедрили единую маркировку товаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае все предприятия легкой и обувной промышленности края внедрили единую маркировку товаров. Регион занимает четвертое место в стране по количеству зарегистрированных участников рынка. Об этом сообщили на совещании по противодействию незаконного оборота промышленной продукции, которое провел вице-губернатор Александр Руппель.

– Цифровой код дает гарантию подлинности и качества товара. Сейчас это единственный щит от контрафакта для всех участников рынка – от производителя до конечного покупателя, – заявил Александр Руппель.

Все 50 предприятий легкой промышленности, среди которых восемь обувной зарегистрировались в системе маркировки «Честный знак». Администрация предупреждает, что подключиться к системе должны не только производители, но и реализаторы товаров.