В Анапе майор полиции на отдыхе устроил ДТП

В аварии пострадали только машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 26 июня в хуторе Рассвет под Анапой. Вечером на улице Коммунаров «Шкода» влетала в стоящую «Киа».

- 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость и протаранил впереди стоящую на светофоре иномарку, - сообщил «Комсомольской правде»- Кубань» источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения.

- Материал зарегистрирован, в аварии никто не пострадал, - сообщили в местном ГИБДД.

Известно, что за рулем «Шкоды» находился майор полиции из Ленинградской области, на курорт он приехал в отпуск. Медосвидетельствование показало, что полицейский был трезв. В возбуждении административного дела было отказано.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи полицейский сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места аварии.