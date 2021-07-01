На Кубани за сутки выявили 190 случаев коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 1 июля зарегистрировали 190 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 111 женщин и 79 мужчин, в том числе 18 детей. Самому младшему – полгода, а старшему – 101 год.

В краевом центре зафиксировали 37 случаев, в Динском районе – 24, в Тимашевске – 11, в Кореновске – 10. В остальных муниципалитетах количество заболеваемых ниже десяти.

Тем временем количество зараженных увеличивается каждый день. 30 июня специалисты сообщали о 184 заболевших. Всего с момента начала пандемии подтвердили 52036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом 45445 человек выписали с выздоровлением.