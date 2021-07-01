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1 июля сотрудников мэрии Краснодара эвакуировали из здания городской администрации. По словам очевидцев, десятки людей вывели на Главную городскую площадь, а через минуту подъехали машины скорой, пожарной части.

- Происшествий в здании мэрии не было, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», эвакуация была плановой.

- Проводилась учебная тренировка, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Впоследствии сотрудники вернулись на рабочие места.