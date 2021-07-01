На территории курорта «Роза Хутор» зацвела краснокнижная лилия Кессельринга

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных (местных) растений, среди которых около 150 – деревья и кустарники. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается.

Лилия Кессельринга, получившая свое название в честь ботаника Фридриха Вильгельма Кессельринга, также является краснокнижной и в России встречается только в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Это многолетнее травянистое растение высотой 60-100 см с очередными листьями, пирамидальными рыхлыми соцветиями и желто-соломенными цветками. Обитает на полянах, лугах в лесном поясе и на субальпийских высокогорных лугах. Ее отличает сильный приятный аромат.

Как отмечает главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев: «Сейчас на высотах от 1700 до 2200 метров над уровнем моря можно также заметить красивое цветение таких фоновых видов растений как сон-трава или прострел золотистый (Рulsatilla aurea), ветренница луговая или анемона кавказская (Anemone сaucasica) и водосбор олимпийский (Aquilégia olýmpica). В сентябре обычно начинается цветение еще одного краснокнижного растения, которое встречается на территории курорта – безвременника великолепного (Colchicum speciosum)».

Главный природный закон гор – это высотная поясность. Чем выше подъем в горы, тем становится холоднее, выпадает больше осадков, меняется состав животного мира и растительных поясов. На отметке 1800 метров можно наблюдать, криволесье, субальпийские луга и густые леса, состоящие из пихт с такими сопутствующими видами как рябина кавказская (Sorbus сaucasica) или клен высокогорный (Trautvetteri medv). На высоте 1800-2000 метров начинается субальпийский ландшафт – заросли кустарников и высокотравные луга, а выше 2000 – уже альпийский ландшафт с низкотравными лугами, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками.

Таким образом, поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно совершить путешествие по самым разным растительным поясам.