Бывший атаман кубанского казачьего войска стал почетным гражданином Краснодара

Владимир Громов в студии радио КП-Краснодар

В Краснодаре состоялась внеочередное заседание городской Думы. На сессии депутаты выбрали Почетных граждан города. Одним из них стал Владимир Громов.

- Депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин города Краснодар» Владимиру Громову, - сообщили в мэрии.

Владимир Прокофьевич уже давно в числе самых почетных людей города и края. И звание присвоено ему более чем заслуженно, отметили коллеги.

Владимир Громов - 17 лет возглавлял Кубанское казачье войско с 1990 года. А в 1999-ом ему присвоен высший чин – казачий генерал. При нем в Краснодарский край вернулись регалии кубанского казачества. Это случилось в апреле 2007 года, тогда Владимир Прокофьевич лично ездил в Америку, чтобы их забрать.

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