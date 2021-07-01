В Анапе грузчики четыре часа избивали хозяина дома и насиловали его жену

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Кровавое убийство случилось вечером 26 января. Там 44-летний мужчина со своей гражданской женой устроили посиделку с тремя грузчиками, которые до этого помогали переносить диван в их арендованную квартиру. После нескольких бокалов хозяин дома стал замечать, как на его женщину смотрит один из гостей и высказал ему претензию, на что тот ударил потерпевшего, восприняв это как личное оскорбление.

Обиженный гость приказал друзьям избивать мужчину и не давать ему подняться. Женщина начала просить нападавших остановиться, после чего тот под угрозой убийства любимого потребовал от нее вступить с ним в половую связь.

Женщина согласилась, однако нападавший попросил принести из кухни ножи. Мужчины изрезали хозяина квартиры, все вместе изнасиловали его гражданскую жену, а в конце задушили того ремнем.

- Суд и следствие утвердили обвинительное заключение в отношении трех лиц от 35 до 37 лет. Все они признали свою вину и сейчас находятся под стражей. Им грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас дело передали в Краснодарский краевой суд.