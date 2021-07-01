В госпитали Кубани за сутки попали 18 детей с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусом. Если две недели назад каждый день прирост фиксировался в одни случай. Но эту неделю каждый день прибавляется от 7 до 11. Вот такая прогрессия количества заболевших за пять дней: 151-167-176-184-190.

К сожалению, также увеличивается и число детей, которые попадают в больницы с COVID-19. Если два дня назад больницы принимали восемь маленьких пациентов, то по данным за сутки на 1 июля в госпитали попали 18 несовершеннолетних от полугода.

Напомним, самыми зараженными на 1 июля на Кубани стали Краснодар, Динской, Тимашевский и Кореновский районы.

Прививочная кампания в Краснодарском крае продолжается.