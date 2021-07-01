Ветерану войны Таисии Рубцовой присвоили звание «Почетный гражданин Краснодара»

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В Краснодаре состоялась внеочередное заседание городской Думы. На сессии депутаты выбрали Почетных граждан города. Одним из них стала участник Великой Отечественной войны Таисия Рубцова.

- Таисии Андреевне 97 лет. Она принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения и, несмотря на преклонный возраст, постоянный гость образовательных организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Юной девушкой Рубцова служила в зенитно-артиллерийском полку противовоздушной обороны. Таисия прошла всю войну, принимала участие в боях под Новороссийском, освобождении Румынии и Венгрии.

После войны Таисия Андреевна уехала к брату в город Уральск. Там вышла замуж за военного летчика-инструктора, жила в Германии, Бакинском военном округе, Туркмении. После демобилизации мужа в 1974 году вернулась в Краснодар.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что почетным гражданином Краснодара также стал бывший атамана кубанского казачьего войска.