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Появились подробности эвакуации сотрудников из администрации Краснодара. Напомним, днем 1 июля у здания мэрии дежурили машины пожарной части, а также скорой. На самой площади собрались десятки людей.

Как стало известно, тревога была учебной. Проходила отработка практических навыков пожарных подразделений по ликвидации условного возгорания.

- По легенде учений условный пожар произошел в одном из кабинетов администрации на первом этаже, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Все работники в течение трех минут покинули здание.

После окончания учений сотрудники администрации вернулись на рабочие места.