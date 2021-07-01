В Сочи назвали самые вакцинированные районы города

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время в Сочи продолжается прививочная кампания. Сделать укол от коронавируса хотят все больше людей. По данным на 30 июня на курорте вакцинировано 67796 человека – 27,2% населения.

Самыми привитыми районами в Сочи стали Центральный и Адлерский.

- В Адлерском районе прививки от COVID-19 сделали 18 064 человек - 25,9 %, в Хостинском районе привились 10 876 человек - 21,9 %, в Центральном 26 652 человек – 32,4 %, в Лазаревском – 12 204 человек - 25,5 %, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи.

В настоящее время на территории города Сочи работает 27 пунктов вакцинации. Пункты работают во всех внутригородских районах города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи из-за новых правил заселения отменили бронирование 4% туров на июль и август.