Власти Кубани выделят еще 2 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края выделят еще два миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

- Необходимость дополнительных инвестиций связана с увеличением количества несовершеннолетних детей, чьи родители имеют право на льготу. Сейчас в регионе такие выплаты получают уже более 190 тысяч семей, в которых около 230 тысяч семей, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Всего в 2021 году на ежемесячную выплату таким семьям направили двадцать миллиардов рублей, из них 15 – это федеральные средства.