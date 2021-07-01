Жителя Сочи зажало в машине на мосту

Фото: ЮРПСО МЧС России

ЧП случилось поздней ночью 30 июня. Там после ДТП «семерки» и маршрутки на Дублере Курортного проспекта в легковушке зажало 22-летнего водителя. Парень не мог вытащить из авто свои ноги. На место выехала бригада спасателей.

- Спасатели, используя гидравлические комбинированные ножницы, расширители и бокорез, перекусили две двери, боковую стойку и педали машины, тем самым обеспечив доступ к пострадавшему. Положив молодого человека на носилки, сотрудники МЧС извлекли его из транспортного средства и передали врачам Скорой помощи, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Второго пострадавшего – пассажира легкового авто также госпитализировали с другими травмами.