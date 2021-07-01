В Краснодаре вакцинацию от коронавируса прошли 179 тысяч человек

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В краевом центре вакцинацию от коронавируса прошли 179 тысяч человек. 1 июля мэр Краснодара Евгений Первышов поблагодарил всех граждан, у кого есть прививка.

- Нас, вакцинировавшихся, становится все больше и больше. Огромные слова благодарности краснодарцам, которые уже сделали прививку, - написал глава в своем тг-канале.

Он рассказал, что Краснодар набрал хороший темп прививочной компании и только за 20 июня в городе сделали прививку более 7,9 тысяч жителей города. В их числе около 350 сотрудников городской администрации.

Также мэр отметил, что на следующей неделе сам отправиться на второй этап по вакцинации.