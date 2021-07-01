ВДЦ «Орленок» и SAP запускают второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

С июля по ноябрь 2021 года в «Орлёнке» пройдет второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия», он охватит сразу 4 смены (2000 детей). Главными темами в этом году станут экология и устойчивое развитие.

Ребята в возрасте 14-15 лет будут работать над проектами, которые помогут эффективно использовать новые технологии для защиты окружающей среды. Победители приедут в «Орлёнок» в 2022 году на дополнительную образовательную смену с мастер-классами от экспертов компании SAP. А также смогут посетить выставку инноваций Центра цифрового лидерства SAP в Москве, очно или виртуально. 2019 году в «Орлёнке» стартовала олимпиада «Цифровая Россия», первый этап решили посвятить новым бизнес-идеям, в нем приняли участие 200 орлят. В лагерь передали интерактивный стенд SAP «Цифровая Россия» - это макет с действующими моделями разных предприятий. Ребята решали экономические и технологические проблемы, возникающие на объектах стенда, создавали новые предприятия и элементы инфраструктуры на карте. Из 15 проектов выбрали 3 лучших - «Умный спорткомплекс», «Умная антарктическая экостанция» и «Умная ферма».

Второй этап олимпиады разделен на четыре важных фазы, они останутся неизменными в рамках каждой из смен:

отборочная – ребята пройдут онлайн-тестирование, оно необходимо, чтобы оценить знания в сфере информационных технологий, практические навыки, которые требуются для решения инженерно-творческих задач, проектирования и моделирования. После тестирования будут сформированы команды из трёх человек

проектная – эксперты компании SAP в формате онлайн/офлайн презентаций расскажут о решениях и технологиях SAP, а также познакомят с технологическими инновациями в области устойчивого развития. Затем настанет время практики, дети будут решать конкретные задачи, возникающие на производствах клиентов компании. И, наконец, ребята приступят к созданию своих проектов, которые потом будут представлены на интерактивном макете «Цифровая Россия»

оценочная – выбор лучшего проекта экспертным жюри из сотрудников Центра инноваций SAP в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», руководителей ВДЦ «Орлёнок» и ведущих специалистов компании SAP. Главными критериями оценки станут оригинальность и актуальность идеи, значимость для решения задач устойчивого развития, а также реалистичность и инвестиционная привлекательность

награждение – объявление команды победителей, вручение призов

Запуск второго этапа проектной Олимпиады «Цифровая Россия» прошел с участием генерального директора SAP CIS Андрея Филатова, директора Университетского Альянса SAP в СНГ, Италии, Турции Игоря Белоусова, первого заместителя директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» Андрея Мелякова. Представители SAP встретились онлайн с участниками Олимпиады – победителями и призерами Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» и региональных слетов школьных лесничеств. Андрей Филатов рассказал о том, что SAP делает в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, ответил на вопросы ребят.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP СIS, отметил: «Мы все чаще слышим о том, что российской цифровой экономике не хватает специалистов по технологиям. Но, к сожалению, школы, да и многие вузы не успевают готовить программы, которые помогли бы получить актуальные знания и навыки. У SAP же большой опыт в области образовательных программ для самых разных возрастов. В «Орлёнок» регулярно приезжают наши эксперты и не только рассказывают об инновациях, они показывают как их можно применить на практике. Наша главная цель – задать направление, заинтересовать технологиями, научить работать в команде. В этом году мы решили сосредоточиться на устойчивом развитии, так как это сейчас беспокоит всех и именно нашим детям придется решать критические проблемы, которые сейчас только начали привлекать внимание».

Александр Джеус, директор ВДЦ «Орлёнок»: «Современный мир — это высокотехнологичное общество, которое совершенствуется и меняется с каждым днём. Темпы развития поражают и те люди, которые идут в ногу со временем, являются самым мощным двигателем прогресса. Благодаря Центру инноваций SAP в «Орлёнке» растёт именно такое поколение. Ребята знакомятся с передовыми цифровыми разработками, пробуют свои силы в профессиях будущего, загораются идеями и желанием сделать окружающий мир лучше и удобнее. Второй этап проектной Олимпиады — прекрасная возможность вовлечь в эту деятельность ещё больше детей, дать им простор для фантазии и самовыражения, задать новый вектор стремлений. Очень рад, что мы реализуем этот проект вместе и уверен, что его участники-орлята нас по-хорошему удивят».