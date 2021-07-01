Можно ли краснодарцам пройти вакцинацию в ТЦ «Мега-Адыгея»

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В мобильных пунктах вакцинации, которые расположены в Краснодаре, очереди выстраиваются с самого утра. Желающих много, поэтому, чтобы получить прививку людям приходится ждать. А тем временем в ТЦ «Мега-Адыгея», где весной появился пункт вакцинации очередей практически нет. Как удалось узнать «КП» - Кубань», жители Краснодара могут поставить вакцину бесплатно.

- Чтобы пройти вакцинацию, возьми с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Адыгеи. - Кабинет вакцинации работает каждый день с 13:00 до 20:00. А расположен он под траволатором.

Как говорят медики, сеанс занимает около получаса. На территории торгового центра действует масочный режим.

Напомним, в Краснодаре прививку можно сделать в пунктах вакцинации по следующим адресам:

- ТРЦ «СБС-Мегамолл» (часы работы с 10.00 до 21.00);

- ТРЦ «Красная Площадь» (2 пункта, часы работы с 10.00 до 21.00);

- ул. Тихорецкая, 5/2 (часы работы с 09.00 до 21.00);

- ул. им. Александра Покрышкина, 5, («Леруа Мерлен») (часы работы с 09.00 до 21.00)

- ул. Комсомольской, 46 (часы работы с 09.00 до 21.00)