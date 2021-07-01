В Краснодаре устранили засор, из-за которого подтапливало Дмитриевский сквер

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре всю прошлую неделю подтапливало Дмитровский сквер. Вода из карасуна выплеснулась на сушу и залила практически весь парк. Специалисты долго искали причины случившегося, и вот наконец нашли. Оказалось, что всему виной – крупный засор. 1 июля его полностью устранили.

- Нашли и устранили засоры на переходных дамбах между озерами Дмитриевского сквера. Эта ситуация еще раз доказывает, что нахождение озер в государственной собственности нецелесообразно, городские специалисты не могут в полной мере контролировать все процессы. Для этого нужно передать водоемы на баланс города, - сообщил глава города Евгений Первышов в своем тг-канале.

Сейчас специалисты займутся очисткой тротуаров и ликвидацией подтопления