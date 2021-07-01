58-я сессия краевого парламента состоялась на Кубани

58-я сессия краевого парламента

Провёл очередную сессию краевого парламента председатель Юрий Бурлачко. Депутаты рассмотрели 50 вопросов.Особое внимание уделят финансово-экономическим вопросам.

Министр финансов края Сергей Максименко представил проект закона «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Поправками уточняется объём доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. Дополнительные средства пустят на социальную сферу и дороги. Дополнительные расходы на здравоохранение составят 2,3 млрд рублей.

Также на сессии одобрили закон «Об исполнении краевого бюджета за 2020 год». По мнению главы края прошлый год завершился неплохо:

- Этого удалось достичь благодаря федеральной поддержке и жесткой финансовой политике, которая проводилась в крае. Все свои обязательства мы выполнили – поддерживали экономику, социально незащищенные слои населения. На 1 июля мы уже имеем результат лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Итоги прошлого года подвёл председатель ЗСК. Юрий Бурлачко уверен, что положительная динамика стала возможной благодаря грамотной финансовой политике администрации региона.

- Налицо рост экономики. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов увеличен почти на 4,5 миллиарда. Растет налог на прибыль организаций, увеличены прогнозы поступлений в краевой бюджет по налогу на профессиональный доход и по другим статьям, - прокомментировал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.