Кадастровая палата Кубани объяснила, как установить связь между объектами капитального строительства и земельными участками

Кадастровая палата Кубани

Эксперты Кадастровой палатой по Краснодарскому краю советуют собственникам предоставлять межевые и технические планы в учреждение для внесения сведений в ЕГРН о привязке объектов капитального строительства к земельным участкам

В Едином государственном реестре недвижимости предусмотрено отображение сведений о связи объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства) с земельными участками, в пределах которых они расположены.

Управлением Росреестра по Краснодарскому краю и Кадастровой палатой по Краснодарскому краю, а также при участии органов местного самоуправления, проведена работа по установлению связи объектов капитального строительства с земельными участками, в пределах которых они расположены. Работы проводились на основании имеющихся в распоряжении правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, хранящихся в архиве Кадастровой палаты.

По результатам выполнения данных работ в ЕГРН содержатся сведения о связи 98 1604 объектов капитального строительства с земельными участками, что составляет 81,94% от общего количества.

Для того чтобы установить связь между объектами капитального строительства (ОКС) с земельными участками необходимо выполнить кадастровые работы.

Кадастровые работы могут проводить только кадастровые инженеры, которые законодательно наделены данными полномочиями.

На официальном сайте Росреестра существует «Реестр кадастровых инженеров», где можно выбрать высококвалифицированного специалиста и при желании ознакомиться с его трудовой деятельностью и репутацией. В реестре будет отражена информация о том, сколько раз органом регистрации прав было принято положительных решений об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав, а также, сколько было вынесено отказов в проведении учетно-регистрационных действий.

Подтверждающим документом о расположении ОКС в пределах земельного участка будет межевой план, либо технический план, подготовленный кадастровым инженером. Предоставить один из перечисленных планов для установления связи между зданием и земельным участком вправе сам правообладатель.

Управлением Росреестра по Краснодарскому краю совместно с Кадастровой палатой по Краснодарскому краю регулярно проводятся работы по выявлению связи между объектами капитального строительства с земельными участками. Данные процедуры способствуют наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями.

- Орган регистрации имеет право самостоятельно вносить сведения в ЕГРН о расположении объектов капитального строительства в пределах земельных участков при наличии в документах, хранящихся в реестровых делах, информации, подтверждающей расположение объектов капитального строительства в пределах земельных участков, - отмечает начальник отдела нормализации баз данных Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Владимир Шмелев.