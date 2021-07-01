На базе севастопольского филиала Ушаковки прошел семинар

Фото предоставлено пресс-службой вуза

Руководители морских образовательных организаций Росморречфлота собрались в Севастополе. Встреча прошла в филиале государственного морского университета имени адмирала Ушаков. Цель семинара - обсудить проведение практической подготовки в вузах, деятельность филиалов, обменяться опытом, выработать новые решения.

Стоит сказать, что государственный морской университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова не впервые становится площадкой для проведения подобных встреч. В сентябре 2020 года ректоры отраслевых вузов проходили в Новороссийске повышение квалификации в области организации конвенционной подготовки членов экипажей морских судов. Тогда шла речь и о международном законодательстве применительно к морскому образованию, обсуждали, какие здесь возникают вопросы и сложности.

В этот раз рассматривались вопросы, связанные с реализацией концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года в филиалах образовательных организаций Росморречфлота.

Фото предоставлено пресс-службой вуза

Ректор Ушаковки доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев рассказал о деятельности севастопольского филиала, о наиболее значимых результатах.

- В 2019 в Севастополе введены в эксплуатацию морской тренажерный центр и береговой учебно-тренажерный центр, - сказал Сергей Кондратьев. - В прошлом году проведена масштабная модернизация учебных аудиторий.

Что же касается дальнейшего развития, то уже в 2021 году планируется включение в состав Университета Севастопольского судостроительного колледжа. Это позволит расширить спектр образовательных программ, особенно в области судостроения и судоремонта.