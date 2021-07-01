Школа на Кубани получила грант на 1 миллион рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школа №27 поселка Мысхако Новороссийска победила в конкурсе от министерства просвещения России. Она представила проект «История прошлого – в технологиях будущего». В нем представили реорганизацию школьного музея и предложили внедрить в него интерактивное оборудование.

- Такая программа позволит проводить очные и онлайн мероприятия, интерактивные экскурсии с большим количеством участников. Музей расширит свои границы и станет социокультурным центром Мысхако. Проект будет помогать развитию внутреннего туризма, а также привлечет внимание к историческим достопримечательностям новым и интересным способом, - рассказывают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Разработчики – группа педагогов и представитель организации «Российское движение школьников».