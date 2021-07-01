В Краснодаре появился новый «центр притяжения» от Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбер запустил первый в Краснодарском крае SberPoint - новый формат взаимодействия с клиентами за пределами офиса. Устройство располагается в краснодарском ТЦ «Центр города» и представляет собой единый комплекс для самообслуживания: постамат, кофемашина и банкомат нового формата.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея:

«Сегодня люди стремятся быть мобильными – не привязываться к конкретным локациям, получать необходимые товары и услуги «в моменте». Поэтому Сбер выходит за пределы своих офисов и предлагает жителям Краснодара интерактивный и мобильный формат взаимодействия – SberPoint. Здесь можно отдохнуть и попить кофе, познакомиться с экосистемой Сбер, получить посылку или воспользоваться банкоматом. Все эти услуги, собранные в одном месте, позволяют нашим клиентам в любой момент с минимальными временными затратами решить свои финансовые и нефинансовые вопросы»

Функционал SberPoint позволяет посетителям торгового центра воспользоваться услугами банка и подключить сервисы экосистемы Сбер. Самые популярные из них:

Подписка СберПрайм, которая дает доступ к 9 удобным сервисам;

СберМаркет – онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов;

Сбер Еаптека – интернет-аптека с широчайшим ассортиментом (более 50 000 товаров).

СберЛогистика – оперативная доставка посылок и товаров из интернет-магазинов.

Кроме того, SberPoint оснащен новым банкоматом Сбера - это уникальное устройство, в котором каждый элемент выверен с точки зрения функциональности и дизайна. Такие банкоматы работают быстрее, позволяют обслуживаться бесконтактно, вносить и получать до 300 купюр за одну операцию. В банкоматах реализован персонализированный главный экран, на котором клиент может выбрать и снять свои «любимые» суммы и провести наиболее частые операции. Воспользоваться услугами банкомата можно по бесконтактным картам или по биометрии – устройство само распознает клиента, если его биометрические данные есть в системе. В настоящий момент на территории Краснодарского края установлено 11 банкоматов Сбера нового образца.