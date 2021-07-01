В Краснодаре с объектов культурного наследия убрали 60 рекламных щитов и вывесок

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре с начала 2021 года с объектов культурного наследия убрали более 60 рекламных щитов и вывесок. Деятельность по сохранению внешнего облика исторических зданий курирует вице-губернатор края Сергей Болдин.

- Визуальный мусор ухудшает городскую среду и искажает вид исторических зданий. Мы большое внимание уделяем очистке от самовольных рекламных и информационных вывесок, - сказал Болдин.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отметим, что в случае, если собственник не убирает рекламный баннер самостоятельно, мэрия обращается в суды.