В Сочи спасатели помогли туристке из Черкесска спуститься с гор

Фото: ЮРПСО МЧС России

ЧП случилось около 10 утра 1 июля на Красной поляне Сочи. Там девушка поскользнулась на тропе и подвернула ногу по пути от озера зеркальное к Хмелевским водоемам. На помощь к пострадавшей пришел ее молодой человек, он позвонил спасателям.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России оказали пострадавшей первую помощь – зафиксировали поврежденную ногу – после чего на служебном автомобиле доставили 32-летнюю туристку в больницу поселка Красная Поляна. На отдых в Сочи пара приехала из Черкесска, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.