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Происшествия1 июля 2021 18:06

На Кубани в тройном ДТП с большегрузами пострадал человек

Мужчине оказали помощь на месте
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась днем 1 июня на трассе М-4 Дон. Там мужчина за рулем большегруза «Вольво» на большой скорости врезался в «Ман», после чего «Вольво» отбросило на КаМАЗ, который стоял перед «Маном».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате происшествия водитель автомобиля «Вольво» был травмирован, ему оказана медицинская помощь на месте, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю