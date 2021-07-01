На Кубани в тройном ДТП с большегрузами пострадал человек

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась днем 1 июня на трассе М-4 Дон. Там мужчина за рулем большегруза «Вольво» на большой скорости врезался в «Ман», после чего «Вольво» отбросило на КаМАЗ, который стоял перед «Маном».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате происшествия водитель автомобиля «Вольво» был травмирован, ему оказана медицинская помощь на месте, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.