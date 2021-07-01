На Кубани более 60% средств направят на социальную сферу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае увеличили расходную часть на 9,5 миллиардов рублей. Из них 2,4 миллиарда направят на социальную поддержку жителей, еще 2,3 миллиарда на здравоохранение.

- Социальная поддержка граждан и развитие здравоохранения – несменная статья расходов. Нам важно выделить деньги на работу больницу, в том числе и сельских, - сказал глава края Вениамин Кондратьев.

Деньги направят на завершение строительства лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы, закупку льготных лекарств и оборудование медицинских учреждений в селах.