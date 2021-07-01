Из Краснодара в Крым за 2 часа: началось строительство новой трассы

Фото: Упрдор "Тамань"

Об этом масштабном проекте говорили давно. И вот, наконец, стартовало строительство нового участка трассы А-289. Дорога, протяженность которой 119 километров пройдет от Краснодара до Керчи. Что важно, она расположится в обход населенных пунктов. При этом обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымом - доехать можно будет буквально за пару часов (сейчас водители тратят больше трех часов на поездку - Авт.). Еще один важный момент - дорога будет бесплатной.

- Расчетная пропускная способность трассы составит 40 тысяч автомобилей в сутки, - сообщили в Упрдор «Тамань».

К слову, во время строительства предусмотрено оборудование новых мостов через реки. А еще появятся десятки разноуровневых развязок и других искусственных сооружений.

- Что важно для автомобилистов, дорога пройдет абсолютно по новому направлению, поэтому ограничения движения на существующем участке не будет, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Упрдор «Тамань».