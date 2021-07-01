В Краснодарском крае на борьбу с коронавирусом дополнительно выделят 350 миллионов рублей

Фото: администрации края.

За минувшие сутки на Кубани заболели еще 190 человек. Такое количество положительных тестов было зимой, когда уровень заболеваемости начинал идти на спад. Сегодня врачи отмечают рост и считают, что нынешняя эпидобстановка в крае напряженная.

Именно поэтому на борьбу с коварной инфекцией дополнительно выделят 350 миллионов рублей. Средства направят на лекарства для лечения больных COVID-19.

- На лекарственные средства выделим 350 млн рублей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Всего с начала года на борьбу с коронавирусом уже направили порядка 4 млрд рублей.

По словам губернатора, в регионе дополнительно восстановили пять ковидных госпиталей. Их развернули на базе Северской и Красноармейской ЦРБ, а также трех медучреждений в Сочи.

- На данный момент в крае работает 21 госпиталь. В общей сложности они могут принять 4500 коек, - говорят в администрации Краснодарского края. - Из них сейчас свободны порядка 24%.

При этом, как говорят власти, на Кубани готовы ввести все доступные 7 тысяч коек.