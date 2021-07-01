В Темрюке потушили пожар на станции техобслуживания

Пока ехали пожарные, машины от СТО отгоняли местные жители. Фото: Темрюк инфо

1 июля на улице Мороза в Темрюке сгорели автомойка и станция техобслуживания. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в региональном МЧС.

-Огонь вспыхнул в помещении, в котором находится СТО и автомойка, рядом - АЗС, - рассказали в ведомстве. - Пожарные приехали к месту в 19.10, горели два металлических бокса на площади 160 квадратных метра.

Локализовать пожар удалось только в 20:27. К этому время площадь возгорания уже составляла 300 квадратов. И только в девять вечера огонь потушили.

-Пожар тушили 16 человек, погибших и пострадавших нет, - уточнили в МЧС.