На Кубани мужчина застрелил собаку, которая загрызла курицу

Фото: instagram.com/elenalugovenko88760

Этот жуткий случай произошел в станице Северской Краснодарского края. По словам местных жителей, хозяин одного из частных домов застрелил собаку. Мужчина убил пса, который, по его словам, загрыз гулявшую на придомовой территории домашнюю курицу.

Очевидцы успели снять момент, как живодер волочит за задние лапы убитую собаку, в другой руке - домашняя птица. Этот ролик увидела руководитель одного из благотворительных фондов. Женщина намерена наказать мужчина за жестокость.

- В данный момент нами готовится заявление в прокуратуру по факту жестокого обращения с животными, - говорит Елена Луговенко. - В Уголовном кодексе предусмотрено наказание не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание (ст. 245 УК РФ).

Кроме того, женщина хочет попросить правоохранителей выяснить, на сколько законно мужчина хранит и использует огнестрельное оружие в населенном пункте.

- По данному факту в ОМВД по Северскому району назначена проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.