Мужчину спасатели передали врачам скорой. Фото: ЮРПСО

Пьяный мужчина упал со смотровой площадки в семиметровый обрыв в Сочи. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в ЮРПСО России.

- Мужчина рухнул в обрыв со смотровой площадки в районе Сухумского шоссе, - рассказали спасатели. - Летел около семи метров. Его доставали при помощи альпинистского снаряжения.

Мужчину подняли с обрыва наверх, к дороге, где его уже ждали врачи скорой. Пострадавшим оказался 38-летний житель Сочи, который был сильно пьян. И что удивительно, упав с семиметровой высоты, он лишь отделался ушибами и ссадинами. Переломов у мужчины нет.

Но его все равно увезли в больницу, где прокапали и привели в чувства.