Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего скандал в больнице. Как стало известно, он хотел прорваться в одно из краснодарских медучреждений. Вот только на входе охранники почувствовали от него запах алкоголя.

- Мужчина пришел навестить знакомого, находящегося на лечении, в неустановленное для посещения время, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгвардии по Краснодарскому краю.

Из-за того, что он был подшофе, охрана не пустила его внутрь медучреждения, потому он начал дебош. На неоднократные замечания он не реагировал. Когда спектакль зашел слишком далеко, охранники нажали кнопку "тревога".

- Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства, - добавляют в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.