В городе возьмутся за мусорные кучи Фото: Андрей ГОРЕЛОВ

6,4 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок выделили в Геленджике. Эти деньги также пойдут и на уборку контейнерных площадок. Об этом сообщает администрация курорта.

- Нагрузка на коммунальную отрасль возрастает с каждым днем. А ведь сейчас пик курортного сезона, - сказал на совещании в мэрии Геленджика мэр города Алексей Богодистов. - И нам необходимо максимально усилиться в этом направлении.

Как оказалось, компания, которая последние полтора года занимается сбором и вывозом мусора, работает плохо. Жители города постоянно жалуются в мэрию на работу организации. Каждая вторая жалоба на то, что контейнерные площадки завалены отходами, мусор просто редко вывозят.

- На уборку площадок и ликвидацию стихийных свалок дополнительно выделено из городского бюджета 6,4 млн рублей, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в мэрии Геленджика. - Создана комиссия, которая будет мониторить территории и проверять наличие договоров на вывоз мусора у компаний.