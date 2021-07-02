Последние новости на 2 июля: в Сочи появится первый пляж, свободный от коронавируса

Фото: Виктор Клюшкин

Рассказываем последние новости на 2 июля на Кубани.

Одна из гостиниц города Сочи предложила организовать свободный пляж от коронавируса. На него можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании и сертификатом о вакцинации.

После старта ограничений на курортах Краснодарского края туристов стало еще больше. С 1 июля заселиться в здравницы у Черного моря можно только со справкой. Но это не остановило потоки гостей. На побережье полный аншлаг.

Хозяйка анапской гостиницы покрыла матом постояльцев, попросивших убрать номер. После того, как туристы выложили видео в соцсети, владелица гостевого дома публично извинилась.

Из Краснодара в Крым за 2 часа: началось строительство новой трассы. Что важно, дорога расположится в обход населенных пунктов. При этом обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымом.