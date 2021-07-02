Погода в Краснодаре 2 июля 2021: каждый день припекает все сильнее

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Узнали, какая будет погода в Краснодаре 2 июля 2021. Вчера в городе столбики термометров поднялись до 32 градусов, сегодня отметки будут выше - синоптики прогнозируют 34 градуса жары.

- 2 июля в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 32-34 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но самое «опасное солнце» стоит ждать 3 июля, по данным метеоролог, именно этот день станет пиковым по температуре. А со следующей недели на Кубани снова польют дожди.