Температура воды в Черном море 2 июля 2021: комфортна для купания в Туапсинском районе

Фото: Виктор Клюшкин

Поток туристов в середине лета самый большой. Отпускников интересует, комфортно ли купаться в море или придется только нежиться на солнце. Узнали, какая температура воды в Черном море 2 июля 2021 – после дождей она стала расти.

Теплее всего сегодня в Туапсинском районе, здесь море лучше всего прогрелось в Ольгинке – до 25,6 градусов. В Небуге сейчас 25,5 градусов. В самом Туапсе море 25,1 градус.

В Анапе температура воды в Черном море 24,8, в Сочи – 24,5, в Геленджике – 24,1.

В Азовском море вода еще теплее. В Ейске море прогрелось до 27 градусов, в Темрюке и Приморско-Ахтарске до 26.