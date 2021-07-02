В Краснодаре построят новый завод макаронных изделий за 8 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой компании "Неометрия"

В Краснодаре появится новый завод по производству макаронных изделий. Об этом рассказал Борис Юнанов, основатель и собственник инвестиционной компании «Элиас Групп», в состав которой входит и знаменитый девелопер «Неометрия».

Объем вложений в проект составит 8 миллиардов рублей, а производственные мощности – 70 тысяч тонн готовой продукции в год. Городу это даст 600 новых рабочих мест.

Расположится «Макаронная фабрика Юга» в поселке Знаменский. Строить ее начнут уже в этом году, а полноценно первая очередь предприятия заработает через два года. Вторую очередь запустят в 2026-ом.

Сообщается, что завод будет состоять из макаронной фабрики, мельницы и элеватора, способного вместить до 18 тысяч тонн зерна. Все производственные процессы полностью автоматизируют, а управление будет осуществляться посредством современного программного обеспечения.

К проекту уже проявили интерес ключевые банки региона. Как заявил заместитель управляющего операционным офисом по корпоративному бизнесу банка ВТБ Андрей Мусияченко, строительство завода станет «точкой притяжения» для многих финансовых организаций края.

- Нам безусловно интересно. Объем инвестиций заявлен колоссальный. В том числе эта отрасль экспортоориентированная — это очень интересно и вписывается во все меры господдержки, - добавил директор краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Ковалев.

Справка

Группа компаний «Элиас Групп» больше 10 лет развивается в городах: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Москва. В ее состав входит девелопер полного цикла СК «Неометрия», являющийся системообразующим предприятием Краснодарского края. Собственником группы компаний «Элиас Групп» является Борис Юнанов.