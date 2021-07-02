В Новороссийске из-за съемок фильма на три дня перекроют улицу Свободы

Водителей просят выбирать альтернативные пути Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новороссийск снимают фильм. Об этом сообщили в мэрии города-героя, но подробности о киноленте раскрывать не стали: ни названия, ни актеров. Но известно лишь одно – из-за съемок на три дня перекроют улицу Свободы.

- В связи с проведением киносъемок на участке улица Свободы от улицы Видова до Энгельса будет ограничено движение всех видов транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Дорога будет перекрыта 3 июля с 8 утра до 8 вечера, и 4 июля с 5 вечера до 5 часов утра 5 июля. Водителей просят быть внимательней и выбирать альтернативные пути.

Также известно, что фильм снимают в Сочи под продюсированием Михаила Галустяна.