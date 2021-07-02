XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств стартует в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

С 5 по 13 июля 2021 года Всероссийский фестиваль визуальных искусств традиционно соберёт школьников страны, чтобы познакомить их с новыми направлениями киноискусства, детскими игровыми и анимационными фильмами, фото, телепрограммами. В событиях Фестиваля примут участие 3395 ребят.

«Вот уже четверть века творческая фестивальная команда устраивает для орлят яркий праздник творчества и самовыражения. За 25 лет участниками Фестиваля визуальных искусств стали 80 тысяч детей. Уверен, что и ребята этой смены получат удовольствие от просмотра авторских картин и общения с настоящими профессионалами в сфере кино, детское жюри успешно реализует себя в роли рецензентов, а все гости, причастные к созданию фильмов и сюжетов, получат такую важную обратную связь от тысяч детей со всей России», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В 2021 году на Фестивале будут представлены следующие номинации: «Кинематограф», «Анимация» (полнометражная и короткометражная), «Телевидение», «Режиссёры XXI века», «Я – блогер».

В рамках Фестиваля дети увидят около 100 анимационных и художественных фильмов и более 20 телепередач. Детское жюри проведёт экспертную оценку представленных картин под руководством председателей, среди которых: кинорежиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ Олег Штром («Кинематограф»), драматург, сценарист, актёр, поэт Вадим Жук («Анимация» (полный метр)), художник-постановщик Марина Курчевская («Анимация» (короткий метр)), почётный кинематографист России, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор кинокомпании «КароПремьер» Алексей Рязанцев («Режиссёры XXI века»), диктор, телеведущая, Заслуженная артистка РФ Татьяна Судец («Телевидение»), SMM-специалист, таргетолог Ксения Преториус и креативный продюсер, сценарист, маркетолог, экс-креативный продюсер ВКонтакте Алина Бельферман («Я – блогер»).

Также у орлят будет возможность пообщаться с известными деятелями кино, театра, телевидения и эстрады. Встречи с детьми проведут: заслуженный артист России Валерий Яременко, актёр театра и кино Александр Тютин, актриса театра и кино Ольга Кабо, заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич, журналист Михаил Визель, композитор Любаша (Татьяна Мелентьева), солистка группы «Тутси» Леся Ярославская, актриса театра и кино Наталья Громушкина, певец Сергей Ли и многие другие. Мастер-классы и творческие встречи пройдут в соответствии с санитарными нормами для одного отряда/лагеря с расстоянием между гостем и зрителями не менее двух метров.

«Каждый год Фестиваль визуальных искусств собирает нас вместе. Мы снова здесь, и снова с нами наши дети и наше кино, телепрограммы, новые лица и верные друзья. Хочется выразить благодарность кинематографистам, которые снимают для ребят, а также всем, кто по кирпичикам строит этот праздник творчества и созидания. Желаю всем творческой, плодотворной работы!» – отметила генеральный продюсер Фестиваля, Заслуженный работник культуры РФ Лариса Преториус.

Совместно с Региональным общественным благотворительным фондом помощи артистам цирка «ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ» будут показаны фильмы с участием Юрия Никулина, посвящённые 100-летию со дня его рождения. Кроме того, в период Фестиваля пройдёт вечер памяти Бориса Грачевского «От «Ералаша» до президента».

Пресс-конференция и торжественная церемония открытия Фестиваля визуальных искусств состоится 6 июля 2021 года.

Итоги Фестиваля подведут 11 июля 2021 года. Победители в каждой номинации получат традиционные призы – Хрустальных пингвинов.

Организаторами мероприятия выступают ООО «Центр визуальных искусств», Фонд поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица» и ВДЦ «Орлёнок». Фестиваль проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда президентских грантов и Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.