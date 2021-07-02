В Краснодаре пенсионер погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Следователи выясняют точные причины случившегося

Вечером 1 июля в одной из комнат дома по улице Достоевского начался пожар. Соседи заметили возгорание и вызвали на место пожарных. Специалисты прибыли на место и стали тушить возгорание, в одной из комнат они нашли тело 82-летнего хозяина дома.

- Предварительно причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи выясняют точные обстоятельства случившегося.