Документы для вакцинации на Кубани можно заполнить дома

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Краснодарского края могут заранее скачать, распечатать и заполнить документы, которые необходимые для вакцинации. Официальные бланки распространили в соцсетях.

- Анкету и добровольное согласие на прививку жители Кубани могут заполнить дома. Это сократит время прохождения процедуры вакцинации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

На укол нужно явиться с паспортом, также не забыть СНИЛС и полис.

Напомним, что в регионе открыты 276 пунктов вакцинации. Адреса, график работы и номера телефонов опубликованы на сайте краевого министерства здравоохранения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани началась акция «Привит от COVID. Территория безопасности». Жители края, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить наклейки на паспорт, телефон или стекло автомобиля.