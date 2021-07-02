Губернатор Кубани заявил, что туристы отменили только 10% брони после новых правил о вакцинации

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Только 10% туристов из России и зарубежья аннулировали свои путевки в Краснодарский край после введения новых правил о вакцинации. Напомним, с 1 июля отдохнуть в регионе могут только люди с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа те, у кого есть документы о вакцинации. Об этом журналистам ТАСС сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

- Мы ожидали больший отток туристов. Специалисты предсказывали до 70% отмены броней в августе, однако по факту у нас одна отмена на десять бронирований. В крае сейчас одномоментно отдыхают 400 тысяч человек, это больше, чем в июле прошлого года, - уточнил губернатор.

Напомним, ранее специалисты АТОР предсказывали снижение бронирований до 30% в июле и 70% в августе.