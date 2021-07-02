Михаил Галустян записал ремикс на свой клип, набравший 50 млн просмотров

Михаил Галустян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комик Михаил Галустян продолжает сольную карьеру. На днях на YouTube появился ремикс на клип Супер Жорика на песню "Чао! Чао!".

- Всё, что хорошо сделано — должно быть хорошо переделано. По случаю 50.000.000 просмотров клипа «Чао! Чао!», - написал Галустян в своем Instagram.

В нем он высмеивает отечественный шоу-бизнес. Оказавшись на дне то ли океана, то ли моря герой Галустяна встречает различных "существ". У них лица главных звезд эстрады и Сети. Например, Ольга Бузова и Давид Манукян показаны в виде гигантских спрутов, Тимати в образе татуированного морского котика, Моргенштерна вообще превратили в пришельца, и многие другие.

Напомним, дебютный клип у Супер Жорика вышел осенью 2019 года. Тогда видео на песню "Хочу тебя любицца!" тоже набрало свыше миллиона просмотров в первые два дня.