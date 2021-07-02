В Сочи пройдет российско-британский кинофестиваль SIFFA

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в ноябре пройдет международный кинофестиваль Sochi International Film Festival & Awards – SIFFA. Это российско-британский открытый проект, который идет два раза в год в Сочи и Лондоне. Организаторы получили уже более 400 заявок на участие со всего мира.

- Представители кинопремии подтвердили, что она состоится на курорте в ноябре. Это важное культурное событие. Гости и жители Сочи смогут увидеть фестивальные новинки кино, недоступные в прокате, - рассказывают в пресс-службе мэрии курорта.

По традиции фестиваль закончится вручением наград международного уровня.