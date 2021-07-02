В Краснодаре запустили первый в России центр Точки кипения Hi-Tech

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли первый в России центр по рационализации Точка кипения Hi-Tech. В церемонии запуска приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев и гендиректор «Агентства развития профессионального мастерства» Роберт Уразов, а также по видеосвязи подключился специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

- Проект поможет росту производительности труда. Алгоритм работы центра строится на открытом обсуждении серьезных вопросов и поиске рационализаторских идей. Такой формат станет частью корпоративной культуры и карьерным лифтом для талантливых специалистов, - отметил Песков.

Флагманский центр открылся на предприятии «Сервис-ЮГ-ККМ». Компания победила в проекте «Производительность труда», став первой среди шестидесяти участников. Цель Точки кипения – рационализировать работу разных специалистов по средством обучающих программ и открытых лекций.